La Russie bannit les iPhone au sein de son gouvernement

La Russie bannit l'iPhone au sein de son administration

Les autorités russes ont annoncé leur intention de(ainsi que l'ensemble des produits Apple pour faire bonne mesure). Selon le Financial Times , les personnes concernées ont ordre de ne plus utiliser les iPhone à des fins professionnelles. Cette directive serait appliquée dès aujourd'hui pour le ministère du commerce, et dans les jours qui viennent pour le ministère des télécommunications.Pour rappel, en juin dernier, , y compris ceux utilisés par les missions diplomatiques du pays dans les pays de l'OTAN grâce à une porte dérobée. Cette déclaration avait été, bien entendu, immédiatement démentie par Apple.