Pas fiable, ce chargeur de voyage est retiré de l'Apple Store

Le chargeur de voyage de Mophie retiré de l'Apple Store

Un problème logiciel

C'est très certainement ce qui est arrivé pour le chargeur de voyage 3-en-1 de Mophie qui n'est plus disponible sur l'Apple Store alors qu'il y était proposé au tarif assez élevé de 179,95 euros . Après plusieurs témoignages d'utilisateurs déçus, le constructeur américain reconnait que le chargeur peut présenter un défaut etLes utilisateurs qui évoquent un souci indiquent également que le chargeur a parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois .. En attendant, les clients peuvent joindre le service après vente afin d'obtenir un remboursement.Pour rappel, le Chargeur de voyage 3‑en‑1 de mophie avec MagSafe se présente sous la forme d'une bande que l'on peut replier (la partie inférieure est couverte d'une feutrine) afin de prendre moins de place en déplacement (un sac de transport est fourni), et proposant(contrairement aux chargeurs magnétiques non certifiés qui se contentent de 7,5W), ainsi q'un galet de charge magnétique pour l' Apple Watch