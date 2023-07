L'iPhone 16 Pro Max pourrait ravir les amateurs des zoom

Un gros zoom pour l'iPhone 16 Pro Max ?

periscope ultra-long telephoto

Des iPhone encore plus grands

Selon les bruits de couloir, l' iPhone 15 Pro Max serait le seul de la gamme à accueillir un objectif périscopique afin de lui offrir un zoom optique x6 au lieu du x3 de l' iPhone 14 Pro . Selon de nouvelles rumeurs en provenance du compte Digital Chat Station de Weibo ayant un bon quota d'informations avérées à son actif,).Cela coïncide avec les informations évoquées par les fort bien renseignés Mark Gurman et Ross Young qui prédisent que les iPhone 16 Pro et Pro Max seront un peu plus grands que leurs devanciers avec des tailles d’écran de respectivement 6,27 pouces et 6,86 pouces.Le leaker de Weibo ajoute que, à comparer au capteur 1/1.28" actuellement utilisé sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Ce changement pourrait offrir à l'iPhone 16 Pro Max de meilleures performances pour les clichés en basse lumière et pour le bokeh. Bien entendu, et malgré le bon pedigree du leaker, ces informations sont à prendre avec votre plus belle paire de pincettes.