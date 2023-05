L'iPhone 16 Pro serait le plus grand iPhone jamais conçu

un nouveau ratio de 19.6:9

Plus d'espace pour une plus grosse batterie ?

Image Instagram

Un changement de taille pour les iPhone 16 Pro et Pro Max

quelques dixièmes de pouce en diagonale

Ainsi, tous les experts et analystes semblent assez unanimes. L’iPhone Pro de 2024 devrait être plus grand que ses devanciers. Selon Ross Young -de Display Supply Chain Consultants-De l’iPhone 13 à (normalement) l’iPhone 15, on observe un ratio de 19.5:9, qui devrait subsister dans les versions non Pro de l’iPhone 16.. ce qui est très légèrement plus long et plus étroit.pour intégrer les nouveaux systèmes de caméras (dont le fameux objectif périscope). Cela permettrait également d’accroitre la compétitivité des smartphones de Cupertino en intégrant également une batterie plus grosse (enfin une meilleure autonomie !).Pour rappel, Ross Young avait été le premier à annoncer que, soit une augmentation d'environ 0,2 pouce.de. Ce faisant, il s’agirait des plus grands iPhone jamais sortis.Pour autant, il n’y aurait pas de changement pour l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus - ce qui se traduirait par(et autant de modifications au niveau des lignes de production ou des accessoires).