Une hausse de prix "mineure" pour l’iPhone 15 et une meilleure réparabilité

Une hausse de prix « mineure » pour l’iPhone 15

Pour ce dernier dimanche de juillet, Mark Gurman enfonce le clou et revient sur la grille tarifaire de l'iPhone 15. Comme il le soutient depuis plusieurs semaines,. En effet, Apple devraitdes modèles Pro, comme le châssis en alliage de titane et le système de caméra amélioré (objectif périscope).Il en profite d’ailleurs pour faire un petit tour des dernières spéculations concernant la génération de 2023, dressant une liste de changements potentiels :Dernièrement, il a également été question d’une diminution drastique des bords du châssis autour de l’écran via l’utilisation de nouvelles techniques (LIPO). Selon lui, cela permettrait de réduire la bordure de 2,2 mm à 1,5 mm, et -si elle portait ses fruits- elle pourrait également arriver prochainement sur l' iPad Les modèles non-Pro obtiendront également des(un module 48 mégapixels pour tous les modèles) et une. Les modèles Pro passeraient àIls pourraient être dotés d’un dos en verre amovible, ce qui devrait rendre les réparations plus facile / rapide et baisser leur prix. Pour rappel, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont les premiers modèles qui peuvent être ouverts à la fois à l'avant et à l'arrière (depuis l'iPhone 4S en 2011), mais cette modification n’avait pas concerné les iPhone 14 Pro.