Apple vise des écrans sans bord pour ses prochains iPhone

Des écrans réellement bord à bord pour les futurs iPhone ?

Les bords des iPhone 15 Pro seraient plus fins

Dès l'iPhone 16 ?

tout écran

bord à bord

Selon les sources de nos confrères coréens souvent bien informés de The Elec , Cupertino aurait demandé à ses fournisseurs de dalles OLED LG et Samsung Display d'élaborer des modèles totalement dépourvus de bords.Apple aurait également, demandant à ses fournisseurs d'améliorer certaines technologies comme le Thin Film Encapsulation (TFE), les caméras sous l'écran (UPC pour Under Panel Camera), ou encore l'intégration des antennes.Reste à savoir. Apple rêve d'un appareildepuis fort longtemps et avait déjà appliqué le termeà la dalle de l'iPhone X lors de sa sortie. La firme ne semble pas particulièrement pressée de présenter un iPhone pliable, et proposer une dalle sans aucune bordure pourrait permettre à Cupertino de se différencier.Pour rappel,, et établiraient par la même occasion un nouveau record de finesse pour l'industrie des smartphones. Nous n'aurons plus très longtemps à patienter avant d'en avoir le cœur net.