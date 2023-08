Comment l’iPhone 14 a été utilisé pour lutter contre un incendie au Canada

Une fonction dédiée à l’Urgence en zones blanches

Une utilisation pratique !

Pour rappel, la fonctionnalité SOS d'urgence via satellite est réservée aux iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Elle permet -en cas de danger ou de situation extrême- d'envoyer un message aux services d'urgence en l'absence de couverture réseau cellulaire ou Wi-Fi. Pour développer cet énorme réseau, rappelons qu'Le service a d’abord été lancéen novembre 2022, avant une première extension pour la France, de l'Allemagne, de l'Irlande et du Royaume-Uni, en décembre 2022. En mars 2023, d’autres pays sont venus se rajouter à cette short list : l’Autriche, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal.Selon un rapport de, Warren Thibodeau et Orel Crack ont utilisé la fonction de leur iPhone 14. Avec l’aide d’un pompier local, ils ont utilisé leurs bateaux et ont pu maîtriser l’incendie et attendre l’arrivée des services compétents pour sécuriser la zone.Il s’agissait toutefois d’un feu sur un îlot au centre du lac (il était peu probable mais pas impossible qu’il ne s’étende en raison de vents défavorables) et il est bien sûr déconseillé de s’improviser pompier dans ce genre de circonstances.