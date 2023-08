La Chine veut fixer à 2 heures le temps d'écran quotidien pour les ados !

- Moins de 8 ans : 40 minutes par jour

- Entre 8-15 ans : 1 heure par jour

- Entre 16-17 ans : 2 heures par jour

Comment activer temps d’écran

Activer Temps d’écran



- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

un temps additionnel

Temps d’écran sous iOS 17

La Chine est partie en guerre contre l’addiction aux écrans des enfants et des ados. En effet,D'ores et déjà,, mais l’administration chinoise en charge du cyberespace vient de publier un projet de loi qui pourrait bouleverser les habitudes des plus jeunes utilisateurs, mais aussi l’ensemble du marché avec les limites suivantes :Enfin, les smartphones ne montreraient rien du tout aux enfants entre 22h et 6h.sur l' iPhone ou l' iPad (enfin si on met de côté le récent bug ). Et il est certains que ces nouvelles règles risquent d'impacter les ventes de smartphones ou de tablettes (comme quoi Ming Chi Kuo pourrait avoir vu juste ...).Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet deUne fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).Pour l’appareil d’un enfant, outre le rapport, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourrasur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.Notons qu’il est possible de donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.