Apple va corriger le bug de temps d’écran sous l’iPhone

- Accédez à Réglages > Temps d’écran.

- Touchez Activer « Temps d’écran », puis touchez-le à nouveau.

- Sélectionnez Cet [appareil] est à moi ou Cet [appareil] est à mon enfant.

Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème : les paramètres de temps d'écran sont réinitialisés de manière inattendue. Nous prenons ces retours très au sérieux et nous avons fait, et nous continuerons, à faire des mises à jour pour améliorer la situation

Pour rappel, lancée en 2018 avec iOS 12, la fonction se trouve dans l’app Paramètres et permet deUne fois la fonctionnalité Temps d’écran activée, il sera possible d’obtenir(histoire de s’auto-contrôler ou par simple curiosité).Pour l’appareil d’un enfant, outre le rapport, il sera possible de le configurer en fonction de ses choix. On pourrasur certaines plages horaires (temps scolaires ou en soirée), de définir des limites de temps pour certaines applications en particulier (pratiques pour en exclure d’autres, comme Téléphoner) et de bloquer le contenu inapproprié.Notons qu’il est possible de donnervariable par jour et sur demande. De même, on peut toujours passer outre la limite instaurée via un code prédéfini.Mais apparemment,Au, un porte parole d’Apple a précisé :Il reste à savoir si le correctif s’effectuera dans une des dernières mise à jour d’iOS 16 ou s’il faudra attendre iOS 17 à la rentrée…