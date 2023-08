Un nouveau chargeur 2-en-1 MagSafe compact chez Belkin

Belkin BoostCharge Pro 2-en-1

Une version compacte

Le nouveau venu répond au doux nom de BoostCharge Pro 2-in-1 Wireless Charging Pad et(les chargeurs magnétiques qui ne disposent pas de la certification, ce qui nécessite de payer une dîme à Cupertino, s'en tiennent quant à eux à 7,5W). L'appareil dispose également d'une seconde zone de charge sans fil délivrant 5W, ce qui permettra de faire simultanément le plein d'une paire d'AirPods, ou de tout autre appareil compatible et suffisamment compact.Le BoostCharge Pro 2-en-1 dispose d'une LED permettant de confirmer la mise en charge pour la partie délivrant 5W et est livré avec. L'appareil est disponible en blanc ou en noir et. Belkin commercialise son nouveau produit au tarif de 80 dollars, uniquement aux US pour le moment, mais nous ne devrions pas tarder à la voir débarquer sur notre territoire.Si vous disposez également d'une Apple Watch (après un retrait de l'Apple Store pour ce dernier afin d'améliorer la fiabilité