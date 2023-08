Plus de 10 milliards placés sur le compte d'épargne d'Apple !

Un possible divorce entre Apple et Goldman Sachs ?

chacun des produits financiers introduits, nous avons cherché à réinventer la catégorie en gardant à l'esprit la santé financière de nos utilisateurs. C'était notre objectif avec le lancement d'Apple Card il y a quatre ans, et il est resté notre principe directeur avec le lancement de Savings

très satisfaite

Apparemment, le système proposé par Cupertino a l'air de fonctionner, tout du moins Outre-Atlantique. En effet, d'après la firme, les détenteurs d'une Apple Card ont déposé plus de. Disponible seulement depuis avril, le programme est donc un franc succès.Apple affirme quePour rappel, le système offre un APY de 4,15 (pour, autrement dit le taux de rendement réel de l'investissement).Souvenez vous, le compte d'épargne aurait enregistré. Dès le seul premier jour, ce chiffre aurait atteint déjà 400 millions de dollars. En complément, l'autre chiffre à regarder est bien évidemment le nombre de comptes créés. Ainsi, au bout d'une semaine,, pour un montant moyen d'environ 4 000 dollars par compte.L'Apple Card est malheureusement (ou heureusement ?) limitée aux utilisateurs d'iPhone aux États-Unis, ce qui signifie que ces impressionnantes performances ne concernent que les USA (on parie que Tim Cook en parle ce soir ?). Cette annonce intervient alors queIl serait question pour Goldman Sachs de rompre son partenariat avec Apple pour se consacrer au milieu d'affaires uniquement. Apparemment, la banque ne gagnerait pas assez d'argent et aurait des difficultés à résoudre les problèmes de service à la clientèle privée.Pour l'occasion, Jennifer Bailey -vice-présidente d'Apple Pay et d'Apple Wallet - précise qu'avec. De son côté, Goldman Sachs a déclaré êtredu succès du compte d'épargne.