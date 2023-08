iPhone 15 : la date de lancement dévoilée ?

Une keynote le 13 septembre pour l'iPhone 15 ?

Une commercialisation dans la foulée

En sus de l'avalanche d'informations sur les futurs iPhone 15 , il reste encore un point important à éclaircir. Selon les sources de nos confrères de 9to5Mac , certains opérateurs américains auraient. La date pourrait tout à fait correspondre à la traditionnelle keynote de rentrée permettant à Apple de présenter au monde ses nouveaux iPhone. Si Cupertino a longtemps préféré les mardi pour ses keynote de rentrée, l'iPhone 14 a été lancé le mercredi 7 septembre 2022, et le mercredi 13 pourrait effectivement être le jour J cette année.Si Cupertino prévoit effectivement un événement spécial pour le 13 septembre, elle devrait également respecter son habituel calendrier et envoyer les invitations officielles environ une semaine avant.(soit le 15 septembre),Reste à savoirou si les retards de production pour les écrans aux bords affinés des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max réduiront le nombre d'unités disponibles au lancement pour ces modèles. En attendant de pouvoir vérifier si cette date de lancement sera la bonne, vous pouvez consulter notre article afin de tout savoir sur ce qui devrait nous attendre avec la prochaine gamme d'iPhone . Quelle que soit la date,