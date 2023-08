A quoi pourrait ressembler le bouton "Action" de l'iPhone 15 (photos) ?

: elle permettrait d'accéder à diverses fonctionnalités d'accessibilité, telles que VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch, et plus encore.: comme sur l'Apple Watch Ultra, on pourrait lancer un raccourci créé ou téléchargé à partir de l'application Raccourcis, comme l'envoi d'un message, la lecture d'une liste de lecture ou le contrôle de certains appareils domotiques.: une fonction semblable à l'actuel qui permettrait de switcher en fonction des options retenues dans l'app Paramètres de l' iPhone : pour ouvrir l'application Appareil photo et/ou de prendre une photo ou une vidéo en appuyant sur le bouton Action, de manière plus ou moins prolongée.: pour allumer ou d'éteindre la lampe de poche à l'arrière de l'appareil.: activer ou désactiver un mode de mise au point.: activer l'application Loupe.: ouvrir l'application Traduire de l'iPhone.: démarrer ou arrêter l'enregistrement d'un contenu avec l'application Mémos vocaux.