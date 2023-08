Des photos supposées du port USB-C de l’iPhone 15

Des photos en fuite ?

Le point sur l’USB-C dans l’iPhone 15

Et cela ne fait plus vraiment de doutes. Des sources fiables, dont Mark Gurman de Bloomberg, l'analyste Ming-Chi Kuo et quelques pontes d’Apple, ont déclaré qu'Apple allait faire le changement.Ainsi on trouve sur X plusieurs photos partagées par les leakersetqui montreraient ce nouveau connecteur USB-C, non encore installé. On y voit des composants PCB flexibles qui devraient être utilisés dans l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.. Cela permettra donc de pouvoir utiliser un câble USB-C unique pour charger tous vos appareils : iPhone, iPad, MacBook, mais aussi de nombreux autres appareils électroniques puisque le port USB-C se généralise rapidement ces dernières années (écouteurs, appareil photo, batterie externe, etc.).En revanche, si le port serait physiquement le même,, limitée à un débit de 480 Mbits/s, et La vitesse de transfert des données serait alors bridée sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus . C'est dommage à une époque où les photos et les fichiers sont de plus en plus volumineux, et surtout qu’avec l’arrivée de l’USB-C, on pourra même connecter des disques durs directement à nos iPhone comme supports externes pour y stocker des fichiers.