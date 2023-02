Est-ce une photo du port USB C de l'iPhone 15 Pro ?

Un port USB C et un châssis en titane ?

denses

Poussée par les autorités européennes, Apple semble se résoudre à abandonner sa connectique propriétaire dès cette année., même si l'authenticité est toujours compliquée à vérifier :Si la photo est effectivement bien réelle, on peut également noter quedes appareils actuels. Décidément, Apple n'aura eu de cesse d'alterner entre les bords ronds et taillés à la serpe, une sorte de cycle régulier auquel les utilisateurs semblent adhérer (il y a des fans irréductibles des deux côtés).Autre nouveauté cette année, Apple pourrait utiliser, avec également le grand retour de métal brossé sur les parties visibles. L'image semble donc confirmer également les rumeurs. Cela pourrait notamment permettre de gagner en poids, les appareils actuels étant particulièrementLa source (Unknownz21) indique enfin qu'Même si de nombreux accessoiristes sont déjà passé au MagSafe, les docks et autres support audio Lightning devront donc nécessiter un adaptateur.Précisons que15, pas seulement la version Pro. En revanche, les changements de design seraient réservés à l'iPhone 15 Pro -une stratégie qui pousse évidemment les acheteurs à se diriger vers les modèles les plus onéreux.