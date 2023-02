Un port USB-C bridé par Apple sur les iPhone 15 ?

iPhone 15 : un port USB-C bridé pour les appareils non certifiés MFi ?

Des puissances de charge et des débits limités pour les produis non certifiés

Il est quasi certain que la prochaine génération d'iPhone arborera un port USB-C afin de se conformer aux exigences européennes (avec un peu d'avance, la norme n'entrant en vigueur qu'en 2024), et laissera enfin tomber le port Lightning lancé en 2012 avec l'iPhone 5. Si ce changement permettra aux utilisateurs de ne plus emporter ce type de câble juste pour les iPhone (et les AirPods qui ne sont pas encore passés à l'USB-C),. En effet, après un bruit de couloir en provenance de Weibo , c'est aujourd'hui au tour du leaker ShrimpApplePro (qui a annoncé à plusieurs reprises des faits qui se sont avérés) d'indiquer que Foxconn produit actuellement en masse des accessoires USB-C , dont des câbles et des écouteurs, avec la mention Made For iPhone (MFi).Cette certification permet à Apple de contrôler les caractéristiques des accessoires afin d'assurer une certaine sécurité et un bon fonctionnement. Si cela peut sembler limitant, il faut toutefois prendre en compte que le marché des câbles et accessoires USB-C est une vraie petite jungle. En effet, la norme USB-C comprend de nombreux types de câbles et périphériques avec des caractéristiques qui peuvent énormément varier, que ce soit pour la puissance supportée, ou les débits offerts. Avec cette certification MFi,