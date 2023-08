iPhone 15 : quelles sont ces références inédites dans tvOS 17 ?

Des références inédites d'iPhone dans la bêta de TVOS

iPhone14,x

iPhone15,x

iPhone14,1

iPhone14,9

L'iPhone 15 : quelques grammes de finesse dans un monde de brutes

Hier soir, Apple publiait les bêtas 5 de ses systèmes, et• iPhone15,4• iPhone15,5• iPhone16,1• iPhone16,2Par exemple, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 et l'iPhone SE 3 sont identifiés comme. Quant à lui, l'iPhone 14 Pro doté d'une A16 Bionic est identifié comme. Aussi, on pourrait en déduire que l'iPhone15,4 et l'iPhone15,5 (A16 Bionic) sont les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Plus, tandis que l'iPhone16,1 et l'iPhone16,2 sont l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max.ces dernières sont associées aux puces A15 Bionic. Mais il est difficile de dire ce que sont exactement ces modèles à ce stade...A priori, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max devraient avoir des cadres plus fins et incurvés par rapport à l'iPhone 14 Pro. Aussi leur apparence (au niveau de la jonction écran / bords) devrait être similaire à celle d'une Apple Watch Series 7 ou 8.Ces dernières sont à prendre avec des pincettes (il s'était trompé d'une année sur la refonte d'iMessage). En outre, les photos montre une plaque de verre sans la moindre découpe (mais elle aurait pu être prise avant cette dernière ?).