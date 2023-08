De nouvelles photos supposées du port USB-C de l’iPhone 15

De nouvelles photos en fuite ?

Le point sur l’USB-C dans l’iPhone 15

En effet elle pourrait attendre l'année prochaine, ou encore proposer des iPhone USB-C seulement sur les territoires où ce port est obligatoire mais cela représenterait des coûts de production supplémentaires.. Cela permettra donc de pouvoir utiliser un câble USB-C unique pour charger tous vos appareils : iPhone, iPad, MacBook, mais aussi de nombreux autres appareils électroniques puisque le port USB-C se généralise rapidement ces dernières années (écouteurs, appareil photo, batterie externe, etc.).En revanche, si le port serait physiquement le même,. Elle ne proposerait que la norme USB 2.0 sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, limitée à un débit de 480 Mbits/s, etLa vitesse de transfert des données serait alors bridée sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. C'est plutôt dommage à une époque où les photos et les fichiers sont de plus en plus volumineux, et surtout qu’avec l’arrivée de l’USB-C, on pourra mêmecomme supports externes pour y stocker des fichiers.