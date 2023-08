Pourquoi l'iPhone 15 Pro Max pourrait avoir 2 à 3 semaines de retard au lancement ?

Quelques semaines de retard pour la commercialisation de l'iPhone 15 Pro Max

Une lentille Périscope, une exclusivité de l'iPhone 15 Pro Max

. En effet, d'après(qui a généralement des infos assez fiables concernant la chaine de production), la version haut de gamme de l'iPhone pourrait faire face à des retards enregistrés, et ce, en raison des. Le Japonais serait apparemment dans l'Par conséquent, on pourrait avoir droit à une sortie en deux étapes, etIl pourrait être commercialisé(ça tombe bien, c'est aussi le moment pressenti pour le lancement des premiers Mac M3).Un tel retard n'est pas inhabituel. En effet, par le passé,. Les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 en sont bien la preuve.Cette année, la première révolution concernerait l’iPhone 15 Pro Max (qui pourrait aussi s'appeler l' iPhone 15 Ultra aux dernières rumeurs) qui embarquerait un objectif périscopique. Rappelons que cette technologie permettrait d', de capturer des images à haute luminosité et haute résolution, tout en tenant compte des contraintes imposées par la taille des smartphones et en conservant ainsi un design compact.A travers un jeu de miroirs qui renvoient l’image sur le capteur, l’objectif périscope est supposé offrirCela est bien plus intéressant que le téléobjectif x3 des iPhone 14 Pro actuels. Cette avancée va donc permettre de shooter des portraits ou des paysages éloignés avec des détails beaucoup plus précis.A priori, pour permettre cette intégration, deux objectifs seraient échangés :La nouvelle lentille périscopique se logerait donc entre le flash et le LiDAR tandis que l'ultra grand angle serait déplacé en haut à gauche du bloc optique. Mais en fin de compte, cela ne changera pas grand chose pour l'utilisateur.