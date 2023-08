Apple à nouveau en discussion pour sa production d’iPhone et de Mac en Inde

Des discussions secrètes en cours

Selon, il s’agirait tout de même d’une réunion avec le. Mais cette dernière pourrait aussi être en lien avec la récente décision du pays d'introduire de nouvelles taxes en matière d’importation sur les smartphones et ordinateurs. Voilà qui ne devrait pas arranger Apple !En effet, ces dernières années, entre le contexte économique et la vie post-covid,Ainsi, le Taïwanais Foxconn -son partenaire privilégié en charge de 80% de la production mondial d’iPhone- multiplie les investissements en Inde, avec plus ou moins de chance. Récemment, il a mis fin à un accord de 19,5 milliards de dollars avec une société indienne. En avril 2023, Apple avait déplacé 7 % de toute la production d'iPhone en Inde, et le ministre du Commerce du pays a déclaré que l'objectif était d'atteindre 25 %.