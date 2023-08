A quoi pourrait ressembler la boite de l'iPhone 15 ?

A quoi ressemblera la boite de l'iPhone 15 ?

cher

Image CORBIN WILLIAMS

Qui veut une boite vide ?

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

rappelant un thème ou un fond d'écran dédié (on se souvient des fameux combattants). Avec la suppression du chargeur, puis des écouteurs, la boite s'est amincie tout en s'allongeant pour abriter un iPhone de plus de plusgrand.Pour l'iPhone 15, l'utilisateurs'estde certaines fuites et montre. On retrouve cette espèce de S, mais dans des nuances plus ombrées pour rappeler l'arrivée du titane.Aussi existe-t-il un second marché où les boites vides se vendent comme des petits pains -ou presque- entre 5 et 20 euros, comme l' annonce ci-dessous pour des iPhone XS ou encore celle-ci pour un iPhone 7 Plus (avec le sac Apple et les EarPods) pour 23,90 euros.Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :