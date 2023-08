Protégez vos clichés avec le dossier verrouillé de Google Photos sur iPhone

Le dossier verrouillé de Google Photos débarque sur iPhone

Cachez cette photo que je ne saurais voir

En juin 2021, Google a permis de, avant d'étendre cette pratique fonctionnalité à d'autres périphériques Android fin 2021. Ces clichés n'étaient toutefois pas synchronisés dans le cloud et n'apparaissaient donc pas sur d'autres périphériques (comme un nouveau smartphone) reliés au même compte.La firme de Mountain View permet désormais deCette fonctionnalité est optionnelle et la firme permet également de(avec verrouillage via mot de passe, Face ID et Touch ID) et depuis le web.Pour rappel,ainsi que les éléments supprimés récemment depuis iOS 16, iPadOS 16.1 et macOS Ventura. Il faut impérativement s'identifier (via Face ID, Touch ID ou un code) avant de pouvoir les consulter et il est également envisageable de ne pas afficher l'album Masquées. Cette couche de sécurité est intéressante et permettra de confier son téléphone sans craindre les petits curieux (on vous connait) et ainsi rendre cet album caché réellement pertinent.