Les toutes dernières nouveautés d’Apple Pay et Wallet !

L'iPhone un terminal de paiement à la conquête du monde

. Elle vient d'y introduire son système de paiement sans contact sécurisé. Pour le moment, la fonction n'est prise en charge que via, mais d'autres partenaires devraient suivre très prochainement -comme Rabobank, Klearly, Revolut, Stripe et myPOS.Pour rappel,, puis peu après en Australie et au Royaume-Uni. Adyen est d'ailleurs une plate-forme de paiement prenant déjà en charge cette fonction aux États-Unis, tandis que SumUp est connu pour ses petits boitiers.En pratique,(à partir de l’iPhone XS) et une application iOS dédiée. Largement plébiscitée pendant la pandémie où les paiements sans contact ont été privilégiés, cette solution -- permettra d’aider les petites structures à se lancer ou à développer leur activité, en faisant notamment quelques économies sur la location du matériel requis.Mais ce n'est pas le projet d'Apple en matière financière. Outre l'Apple Card qui semble cantonnée aux USA,Ainsi, dans les prochaines semaines, avec la sortie d' iOS 17 et de l' iPhone 15 , les utilisateurs pourront profiteret. En premier, on trouve les transactions, avec les paiements différés ou la possibilité de faire des transferts d’argent. On peut d'ailleurs les retrouver dans une vidéo dédiée publiée sur le site d'Apple.Au programme, on trouveraIl sera même possible d’ajouter une commande à l'application Wallet à partir d'une pièce jointe reçue par e-mail.Un nouveau boutonpermettra dedepuis les applications et les sites Web. Ainsi, lorsqu’une commande est enregistrée avec une heure et un lieu de livraison, Plans enverra un rappel en affichant le lieu sur son iPhone et ainsi d'en suivre toutes les étapes en temps réel.En effet, ces derniers pourront rajouter ce bouton directement dans leur application ou leur site afin deaméliorer l’expérience d’achat de leurs clients.En complément, les professionnels pourront(notons que certains site le pratiquent déjà automatiquement), permettant de conserver un ticket dans l’app Cartes et envoyer un e-mail de confirmation de commande. Il suffira alors de. Notons que cette possibilité fort pratique sera tributaire de plusieurs paramètres indépendant, notamment au regard des législations nationales.Intitulée, cette fonction permet en approchant son iPhone d’un autre (celui d’une administration ou d’une société de location de voiture par exemple), de procéder à des vérifications d'usage, son âge et son identité. Il sera possible de. La fonction devrait être disponible d’ici la fin de l’année.