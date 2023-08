Avez-vous des brûlures d'écran sur vos iPhone 14 Pro ?

OLED et brûlures d'écran, quésaco ?

fantôme

Des brûlures sur les iPhone 14 Pro ?

L'écran de l'iPhone 14 Pro de notre lecteur Vincent

Je suis possesseur d’un iPhone 14 Pro qui aura un an le 25 décembre. Il a donc moins d’un an d’existence. Particularité de ce modèle (et du Pro Max), la fonction « Always-on display ».



Personnellement j’utilise cette fonction mais j’ai désactivé l’affichage du fond d’écran, de sorte que seule l’heure et les notifications s’affichent. Or ce soir je viens de découvrir que mon écran était « brûlé » dans ces zones d’affichage.



J’explique le contexte. Ce soir, je lisais Mac4Ever dans mon lit sur mon téléphone, contrairement à mon habitude où j’utilise plutôt mon iPad. Afin de ne pas déranger ma moitié qui dort à mes côtés j’ai mis la luminosité au minimum. Je suis adepte des thèmes d’affichage sombres et donc Mac4Ever s’affiche en divers dégradés de gris.



Du coup en lisant les commentaires je me suis aperçu qu’en les faisant défiler un léger halo apparaît dans la zone normalement réservée à l’affichage de l’heure en mode verrouillé. Pensant qu’il doit s’agir d’un effet de transparence du site (et Apple ayant déclaré utiliser des algorithmes empêchant le risque de « burn-in » de l’écran avec la fonction « always-on display » me semble-t-il) je ne me suis pas inquiété.



Or en basculant sur un autre site, même constat. Du coup je cherche un fond uni gris sur Google pour en avoir le cœur net, l’enregistre dans Photo, et là… plus de doute ! En affichant le fond gris sur tout mon écran (comme on ferait un zoom sur une photo de sa bibliothèque) je réalise que les chiffres de l’heure apparaissent dans une tonalité plus claire du gris et il en est de même plus bas dans la zone où s’affichent les notifications… Je précise que je n’affiche pas de widgets sur mon écran verrouillé. Et en même temps, maintenant, je me dis heureusement !



En faisant dans recherches sur le net je me rends compte que je ne suis pas un cas isolé.



Je tiens à rappeler que l’utilisation de mon iPhone 14 Pro a été des plus classique. Ayant remarqué que l’écran s’éteignait la nuit au bout d’un moment il m’arrive de le tourner côté écran contre la table de nuit afin qu’il s’éteigne plus vite dans la mesure où je n’ai pas besoin de l’affichage de l’heure la nuit.



Quoi qu’il en soit, je suis assez en colère de constater ces brûlures de l’écran dont l’origine est pourtant une des fonctionnalités phare de la gamme 14 Pro ! Mon téléphone n’ayant que 8 mois d’utilisation, je n’ose imaginer l’écran dans quelques années !

Par exemple, si certains pixels sont utilisés plus fréquemment que d'autres, ou utilisés dans des situations qui sont plus susceptibles de provoquer un vieillissement excessif, comme des environnements à haute température, ces pixels peuvent présenter plus de vieillissement que d'autres pixels.

Beaucoup d'utilisateurs craignent encore que l'utilisation d'images fixes sur un écran OLED finisse par brûler la dalle (et vu le tarif, cela peut se comprendre). Les premiers modèles étaient sensibles à cet effet de brûlures (ou burn-in) lors de(dont une imagerestait alors visible en permanence),(cela arrivait également sur des dalles LCD, tout le monde a déjà pu l'apercevoir sur des distributeurs de billets par exemple).La technologie a fait des progrès depuis et(comme déplacer légèrement les images fixes, ou des options permettant de nettoyer la dalle des effets de la rétention d'image)(attention, cela peut toujours arriver , y compris avec du matériel moderne). En parcourant les forums, il semble que certains constructeurs analysent d'ailleurs au cas par cas le changement d'une dalle marquée sous garantie.Le phénomène de brûlure n'est pas nouveau sur les smartphones, et les constructeurs, dont Apple qui a inauguré l'OLED sur l'iPhone X et l'Apple Watch ou encore la Touch Bar des MacBook Pro, mettent en place divers méthodes afin de réduire le risque de le voir apparaître. L'écran toujours allumé des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max comme notre lecteur Vincent (que l'on remercie et qui reçoit un mois d'abonnement VIP) dont voici le témoignage :Apple met bien en place certaines fonctionnalisés permettant d'éviter ces brûlures,. Au sein d' un brevet sur les méthodes de compensation utilisées , Apple indique que divers facteurs peuvent avoir un impact sur le vieillissement des pixels et des brûlures constatées sur les dalles OLED.. Des rumeurs évoquent d'ailleurs l'arrivée de la technologie sur certains Mac et iPad d'ici 2024 , sur lesquels l'affichage d'images statiques pendant de longues périodes pourrait être encore plus problématique (Apple est devenue une firme ultra prudente, et attend également une certaine rentabilité avant de se lancer). N'hésitez pas à nous faire part de, et à nous dire si vous avez réussi à faire prendre en charge le problème par Apple.