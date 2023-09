Des détails sur le châssis en titane des iPhone 15 Pro et Pro Max

Du titane pour le châssis des iPhone 15 Pro

Une nouvelle finition et 4 couleurs

Attendre l'iPhone 15 ou acheter un iPhone 14 maintenant ?

En sus de l'USB-C pour toute la gamme d' iPhone 15 . Pour rappel, Apple utilise actuellement de l'aluminium pour le châssis des iPhone 14 et iPhone 14 Plus , et de l'acier inoxydable pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max , le fameux PowerBook G4 Titanium, certaines Apple Watch depuis les Series 5 en édition spéciale ou encore l' Apple Watch Ultra ont ouvert la voie.selon les sources de nos confrères de MacRumors. Il s'agit d'un alliage mêlant titane, aluminium et vanadium couramment utilisé en aéronautique pour sa solidité, sa légèreté et sa résistance à la corrosion.L'utilisation de ce métal pour le châssis devrait permettre à Apple de p. La finition du châssis laisserait l'aspect poli de l'acier inoxydable des versions actuelles pour. Les essais du nouveau châssis avec une finition polie n'auraient pas été concluants, se rayant trop facilement.Du côté des couleurs,puisqu'il devrait être possible de choisir en très Gris sidéral, Argent, Gris titane (soit la couleur du métal utilisé ce qui permettra peut-être de moins voir les éventuels chocs et rayures) ou un bleu sombre. Nous n'aurons pas à attendre longtemps afin de pouvoir vérifier tout cela, et découvrir toutes les nouveautés (que l'on espère plus marquantes qu'un nouveau métal pour le châssis, des couleurs au gout de déjà-vu et un port USB-C, en sus des habituelles performances en légère hausse pour la photo et la vidéo).Si vous n'êtesou si votre budget est plutôt restreint cette année, il est possible de, et ce, depuis plusieurs semaines. Retrouvez toutes les infos ici :