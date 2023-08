Y aurait-il un problème avec les chargeurs MagSafe tiers (sondage) ?

Mophie hier, Belkin aujourd'hui

Grace à vous, j'avais vu le retrait des 3-en-1 Mophie des Apple Store, peu de temps après l'achat d'un exemplaire à New York et.... j'ai pu vérifier le bug...



J'ai alors contacté le support (Zagg, pas Apple) et j'ai été pris en charge. Je pensais que cela serait difficile car leur support est dépend de plusieurs zones, et évidement USA et France ne sont pas dans la même.



Malgré cela, ils ont traité mon cas et j'ai reçu quelques jours après par DHL une clé USB pour upgrader le firmware, avec un bon de reduction de 25% dans le paquet, et par mail un mot d'excuse du patron de Zagg et un bon de 50%. Maintenant j'ai mon Mophie 3-en-1 qui fonctionne. Je n'ai pas eu besoin de le renvoyer à Apple ou à Zagg, la solution est venue toute seule a la maison !

J'ai fait une petite video sur YouTube qui résume l'ensemble (en anglais).

Un souci plus général ?

Nous avons identifié un problème avec le chargeur sans fil MagSafe pour téléphone, et notre équipe d'ingénieurs est déjà au courant des problèmes signalés par nos clients et étudie actuellement la question.

Pour rappel,Après plusieurs témoignages d'utilisateurs déçus, le constructeur américain avait reconnu que le chargeur pouvait présenter un défaut et les périphériques qui lui étaient confiés pouvaient alors lancer puis arrêter la charge, continuant ce cycle sans pouvoir faire le plein des appareils. Les utilisateurs qui évoquaient un souci indiquaient également que le chargeur avait parfaitement fonctionné pendant plusieurs mois . Le constructeur évoquait alors un simple problème logiciel et avait délivré une mise à jour du firmware corrigeant ce comportement erratique.Notre lecteur Christophe (que l'on remercie et qui reçoit un mois d'abonnement VIP)Si ce problème a été réglé,Plusieurs témoignages sur Reddit et sur le forum de nos confrères de MacRumors évoquent également des soucis avec la charge des iPhone sur cet autre modèle, également certifié MagSafe par Apple.Plusieurs clients ont contacté Belkin,, avec la promesse d'une solution rapide.Qu'un modèle soit touché, cela arrive, que deux chargeurs certifiés MagSafe de deux constructeurs différents arrêtent tout à coup de fonctionner correctement et à peu près à la même période,(par exemple, en lien avec une mise à jour d'iOS ?). Mophie a pu régler son problème via une mise à jour, ce qui indique que, dans ce cas tout du moins, le souci est d'ordre logiciel. Ces chargeurs étant souvent coûteux (il faut payer à Apple une dîme pour la certification), espérons que ce genre de dysfonctionnement ne devienne pas plus commun.Nous n'avons pas rencontré de soucis particuliers avec les modèles de la rédaction. N'hésitez toutefois pas à nous faire part de vos éventuels problèmes avec un chargeur certifié MagSafe dans les commentaires, afin de vérifier