Apple affirme qu'iMessage ne serait pas concerné par l'interopérabilité !

DMA, DSA : les nouvelles lois européennes

Pour quelle raison iMessage serait exempté ?

Pour rappel, il s'agit du deuxième volet de la réforme numérique présentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton. Le règlement sur les marchés numériques (DMA) en constitue le premier volet et s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles. Il développe notammentPlus précisément, le DSA vise à. Mais il entend aussi. Mais on peut aussi citer la désinformation et les opérations de propagande, la création de filtres, le renforcement des discriminations et des violences sexistes, ou encore les risques néfastes sur la santé mentale des enfants.Par le passé,(comme le montre sa réticence extrême dès que l’on évoque la NFC ou les backdoors). Aujourd’hui, elle affirme donc qu'iMessage ne serait pas assez important pour être classé comme un service soumis au Digital Markets Act (DMA). Les raisons sont un peu floues (non sans rire), étant donné qu'iMessage est une application préinstallée sur chaque iPhone vendu, qu’il y en a plus deet que c’est clairement l'une des applications les plus utilisées sur iOS.En application du DSA,. Ces dernières vont être utilisées pour déterminer le niveau des obligations de chacune et, le cas échéant, la nécessité de se soumettre à quelques audits et autres pratiques de gestion des risques.Selon, Apple, Google, Meta et Twitter ont tous confirmé qu'ils dépassaient les 45 millions d'utilisateurs.. En outre, elle a ajouté qu'elle appliquerait -à titre volontaire- les règles du DSA à ses autres magasins d'applications Mac, Apple Watch et Apple TV.Mais pour s'en justifier,une autre démarche qu'elle rechigne à accomplir au nom de la confidentialité des données, encore un autre principe bien souvent mis en avant par la firme. Une position que curieusement Microsoft -fort du succès de ChatGPT- adopte également...