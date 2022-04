Infox, contrefaçons, pub, transparence : l'UE peaufine sa législation numérique

cet accord est historique ; nos nouvelles règles vont protéger les utilisateurs en ligne, assurer la liberté d'expression et des opportunités pour les entreprises

violant fréquemment la loi

plus de 45 millions d'utilisateurs actifs

. Il s'agit du deuxième volet de la réforme numérique présentée en décembre 2020 par la commissaire à la Concurrence, Margrethe Vestager, et son homologue au Marché intérieur, Thierry Breton. Pour rappel, lou DMA) conclu fin mars en constitue le premier volet et s'attaque aux. Il développe notamment l'des messageries.Après un an et demi de discussions, le texte vient donc d'être adopté et a pour but de-comme Facebook (Meta) ou Amazon- en les contraignant notamment à supprimer les contenus illégaux et à coopérer avec les autorités. D'après, Présidente de la Commission,Le DSA met à jour la, particulièrement au niveau des contrefaçons ou des produits défectueux, qui peuvent s'avérer dangereux (comme les jouets ne respectant pas les normes de sécurité). Il introduitou de suspendre les utilisateurs. De même, les sites de vente en ligne devront(on essaie d'imaginer ce que cela donne en pratique pour Amazon ).Ce texte entend poser de nouvelles obligations pour les plateformes comptantau sein de l'UE. En pratique, ces derniers viseront une, les Gafam en premier lieu ( Google Amazon , Microsoft), mais aussi Twitter , peut-être TikTok : Ça commence avec toi ou Booking.com: Hôtels & Voyage Les structures visées devront. Elles seront ainsi doté d'unesur leurs données et algorithmes de recommandation et seront soumis à. A noter que l'utilisation des données à des fins de ciblage sera également durci.