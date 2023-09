Comment utiliser l'app France Identité sur son iPhone ?

Enfin disponible sur l'App Store !

Un développement difficile...

dans iOS, une technologie baptisée PACE, indispensable pour créer la version digitale sécurisée des papiers officiels

comportement erratique du téléphone au moment où l’on rapproche la carte plastifiée et sa puce, du téléphone

Les principales fonctions de France Identité

France Identité Gouvernement Francais Télécharger

En effet, pour dégainer son iPhone et prouver son identité,. Lancée depuis août 2021,, nécessaires pour assurer un minimum de sécurité et éviter toute usurpation d'identité, notamment sur internet.Premièrement, il faut scanner sa carte avec son iPhone . Les plus méfiants pourront se passer de cette étape et rentrer directement les chiffres d'identification à côté de sa signature. Deuxièmement, il faudra lire la puce de sa carte -ce qui n'est possible qu'avec un smartphone avec une fonction NFC (à partir de l'iPhone 7).Troisièmement,Pour l'heure, France Identité permet de créer des justificatifs d'identité à usage unique ou encore de se connecter via FranceConnect.L'app France Identité a accusé plusieurs mois de retard.. Si les smartphones Android avaient pu avoir accès à la version bêta dès le mois de mai, les possesseurs d’iPhone avaient dû attendre un peu plus.La version bêta de l’application aurait du être lancée en septembre en même temps qu'iOS16. Pour autant, il a fallu attendre novembre pour voir s'ouvrir la phase de betatest, réservée à quelques 2500 personnes.Au début, l'équipe aurait eu des difficultés pour convaincre Apple (ce qui n'est pas surprenant vu la difficulté pour la firme d'ouvrir sa puce) d’intégrer(ndlr : cette dernière est disponible depuis iOS 16).D'autres soucis sont apparus au niveau de la connexion entre la puce et le téléphone, avec les iPhone sortis depuis septembre 2020 :. Il serait question d'un, nécessitant plusieurs essais pour y arriver ou pas.Cette nouvelle application devrait permettre, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique pour prouver son identité en ligne ou lors de certaines démarches. Elle permettra également de fournir quelques informations, comme par exemple le fait d'être majeur.D'après un décret du 26 avril 2022 , les utilisateurs pourront -s'ils le désirent- passer par l'application pour scanner leur carte biométrique, via un système reposant sur la. Ainsi, les données resteront stockées dans la carte.