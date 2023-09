Messages échappe à l'interopérabilité en Europe ! Découvrez qui est soumis au DMA !

Et les gagnants sont...

Rappel des principales mesures du DMA

gatekeepers

Au total 22 plateformes clé appartenant à ces six entités : quatre réseaux sociaux (), deux messageries instantanées (WhatsApp et Messenger), trois systèmes d'exploitation (), un moteur de recherche (), deux navigateurs (La liste comprend également six services d'intermédiation :, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace,et Meta Marketplace. Notons que le site de partage de vidéos Youtube ainsi que les services publicitaires de Google, Amazon et Meta sont également désignés.. En effet, la firme californienne sous-entendait en début de semaine qu’elle ne s'estimait pas concernée par l'interopérabilité . Elle affirmait qu'iMessage ne serait pas assez important pour être classé comme un service soumis au DMA. Elle devra néanmoins s'y plier pour Safari et l'App Store ! De son côté, Google remporte la première place au niveau des désignations (et pourra continuer de râler sur le RCS).Entré en vigueur le 2 mai 2023,comme, en raison de leur taille qui les rend incontournables dans la vente en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou les systèmes d'exploitation.Pour rappel, le DMA s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles . Il développe notamment l'interopérabilité des messageries. Le texte prévoit également des amendes dissuasives qui pourront atteindre 20% du chiffre d'affaires mondial en cas de récidives.