iPhone 15 Pro : la puce A17 presque aussi puissante qu'un M1 !

Un premier bench de la puce A17

• A15 Bionic: 2183 single-core | 5144 multi-core

• A16 Bionic: 2519 single-core | 6367 multi-core

• A17 Pro: 2914 single-core | 7199 multi-core

• M1: 2223 single-core | 7960 multi-core

Aussi rapide qu'un Mac ?

Evidemment,, certaines applications étant plus optimisées que d'autres, et utilisant aussi des composants différents (CPU, GPU, Neural Engine, décodeur vidéo...).ont ainsi enregistré les mesures suivantes :Avec un score simple coeur à 2914,-soit légèrement au dessus du score annoncé par Apple. En multicoeur, on descend à 13%, sans doute car l'utilisation conjointe conduite à un peu d'échauffement. A titre de comparaison, la puce A16 affichait 15% supplémentaire face à l'A15 en simple coeur et +23% en multi-coeurs. C'était donc un peu mieux que cette année.: en simple coeur, l'iPhone est largement devant le Mac ! Et en multi-coeur, elle s'en approche très nettement ! Imaginez un peu, un téléphoneEn réalité, l'iPhone ne peut pas maintenir ses fréquences sur la durée, car il n'a pas de ventilation active ou de radiateur très efficace, contrairement au Mac. Rappelons aussi que la puce M1 était basée sur l'A14 Bionic, mais embarquait plus de coeurs et à des fréquences plus élevées.Nous n'avons pas encore les scores GPU, qui devraient être un peu plus impressionnant :, mais l'histoire nous a appris que la firme était plutôt pessimiste dans ses annonces. Avec 8Go de RAM sur les iPhone 15 Pro, les jeux devraient prendre un nouveau tournant cette année, avec des titres encore plus proches de ce que l'on peut voir sur les consoles de salon, avec notamment la prise en charge du ray-tracing.