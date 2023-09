Quel iPhone pour Resident Evil Village ? Bientôt sur une Apple TV boostée ?

De gros jeux en approche sur iPhone

Lors de la présentation de sa nouvelle puce A17 Pro équipant les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max (+20% pour le GPU) ainsi que l'intégration pour la première fois sur une puce maison de l'accélération matérielle du Ray Tracing (une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux).Afin d'illustrer les possibilités de sa nouvelle puce, Apple a annoncé que des titres d'envergure comme. Les joueurs pourront donc rapidement avoir accès à de vrais jeux AAA, assez éloignés de ce que propose actuellement le catalogue d'Apple Arcade.Sur une page officielle , Capcom indique qu'pour espérer pouvoir jouer à Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake sur iPhone. Cette même page annonce que les deux titres seront également proposés sur les iPad et Mac disposant d'une puce M1 ou M2.Les caractéristiques minimum pour jouer à Assassin's Creed ou Death Stranding n'ont pas encore été dévoilées officiellement, mais il ne serait pas étonnant que l'A17 Pro soit là aussi obligatoire.. Les iPhone 15 peuvent également afficher sur un écran externe en 4K60 HDR via leur port USB-C , mais les performances vont très certainement s'effondrer à cette définition (les iPhone 15 Pro et Pro max disposent de dalles en 2 556 x 1 179 et 2 796 x 1 290 pixels, là où la 4K UHD affiche 3 840 x 2160 pixels).La puissance graphique en hausse et l'accélération matérielle du Ray Tracing devraient également se retrouver sur les puces M3, permettant à Apple d'appuyer ses ambitions afin de faire du Mac une plateforme de jeu intéressante. Mais(et une ventilation active, le modèle actuel en étant dépourvu) qui deviendrait alors une vraie petite console de jeu permettant de s'adonner à ce genre de titres (même s'il faut passer en 1440 ou 1080p) dans le salon. Il est toujours permis de rêver.