Un iPhone neutre en carbone serait le Saint Graal d'Apple

Environnement

En ce moment, nous nous concentrons tous au sein de l'entreprise -et en particulier au niveau de mon département- pour garantir que l'électricité utilisée pour charger chaque appareil possédé par nos clients est compensé par l'énergie renouvelable

il s'agit de mettre un watt dans le système pour chaque watt que nos clients utilisent pour alimenter nos appareils

Twitter / X

Le texas

Il y aura toujours des situations, où nous serons amenés à vendre des produits ou mener des opérations dans un lieu où nous ne partageons pas les mêmes opinions. Mais je vous le dis -de tout cœur-, nous croyons qu'il faut traiter tout le monde avec dignité et respect. Et c'est notre logique d'entreprise. Nous croyons qu'il est important de faire partie de la communauté et d'essayer de plaider en faveur du changement, plutôt que de considérer les choses de haut et de partir.

Et le teasing de fin ?

Il n'aura échappé à personne que! En effet, Tim Cook a réaffirmé que le but d'Apple était bien d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Il espère d'ailleurs pour une fois que d'autres copieront cette initiative à 100%.D'après la VP d'Apple Kristina Raspe,. Ce que reprend Tim Cook :Mais pour le moment, pas d'inquiétude : il n'est pas question pour la firme de cesser de faire de la pub sur X, Apple affirmant ainsi un certain soutien envers le réseau. D'ailleurs la visite d'Elon Musk à l'Apple Park le montre bien, Tim Cook avouant également apprécier le format de Twitter / X.Dans un contexte très américain, l'interview dévie également, comme le droit à l'avortement, ou encore les lois anti-trans et anti-gays. Notons au passage que la vidéo de l'interview a elle-même été tournée au Texas !Comme pendant la keynote,Apparemment, il a même regardé toute la troisième saison de Ted Lasso en utilisant le casque.