Tim Cook et Elon Musk à nouveau amis, Apple relance son budget pub sur Twitter

Pas de conflit médiatique à l’horizon ?

La réconciliation avec son plus gros acheteur de pub, Apple !

liberté d'expression

modération

prendre le thé

. Dans un long fil de discussion, l’homme d’affaires vient de confirmer que tout était revenu à la normale au niveau des budgets publicitaires.Celle-ci se conclut d’ailleurs par un message de remerciements -une fois n’est pas coutume !En effet, en pleine réorganisation de Twitter, son nouveau CEO multiplie les mesures en tous genres afin d’épurer les finances. Mais les licenciements de masse et les modifications du modèle économique ont plutôtles investisseurs et les clients, quisur la plateforme.Comme à son habitude,, tweetant à la volée et apostrophant la twittosphère, à commencer par Tim Cook. Les mots avaient, le premier accusant le seconde d’attenter à la, d’exiger davantage de(sous-entendu de censurer ?) et de cesser les dépenses publicitaires.Il avait également et publiquement affirmé qu'Apple avait arrêté ses publicités sur Twitter et qu'elle avait également menacé de suspendre l’app Twitter de l’App Store (et affirmer qu’il créerait un smartphone si tél était le cas !).Il s’en était suivi une invitation àà visiter l’Apple Park et une sérieuseentre les deux hommes. Bien que le contenu exact de cette dernière soit resté secret (un vrai miracle de Noël !), Elon ases utilisateurs (surtout ceux avec un gros budget publicitaire) estimant que tout malentendu avait été dissipé et que l’app Twitter n’était pas du tout menacée de retrait de l’App Store !