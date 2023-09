Comment mélanger des émojis entre eux et les envoyer depuis son iPhone ?

Une machine à émojis farfelus

emoji kitchen

emoji kitchen

Get Cooking !

Comment les utiliser ?

, autrement dit de créer des hybrides plutôt rigolos, qui n'a jamais rêvé d'une pomme qui éternue ou une aubergine démoniaque. Pour cela,. Pour ceux qui oublieront l'adresse, on peut le chercher en passant par Google.com et en tapantdans la barre de recherche, puis de cliquer surpour accéder à l’outil.Après, il ne reste plus qu'à p. Ou bien -pour ceux qui manquent d'imagination- utiliser une suggestion de Google :-)Malheureusement, ces émojis ne sont pas utilisables comme bon vous semble. En effet,, puisque leur liste est encadrée par le consortium.Mais il est tout à fait possible en cliquant sur votre création -aussi bien sur votre iPhone 15 , votre iPad ou votre Mac - de la