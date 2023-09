iPhone 15 Pro : le GPU de l'A17 Pro aussi performant que celui du M1 ?

A17 Pro : un GPU taillé pour le gaming ?

Premiers benchmarks pour le GPU de l'A17 Pro

Lors de la keynote Rêvélation,, en mettant particulièrement l'accent sur la partie GPU. Pour cette nouvelle mouture, la partie GPU gagne un cœur par rapport à l'A16 Bionic avec un total de 6 cœurs, et Apple annonce un gain atteignant 20%. Si cette hausse est intéressante,, une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux.Cupertino semble particulièrement fière de son GPU et en profite pour annoncer. Si les autres éditeurs n'ont pas encore communiqué officiellement, Capcom a indiqué que les deux volets de Resident Evil ne tourneront que sur des iPhone dotés de la puce A17 Pro, soit les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max La base de données de GFXBench comprend ainsi quelques résultats mis au crédit de l'A17 Pro, dont. Ce score place l'A17 Pro largement devant l'A16 Bionic d'un iPhone 14 Pro Max affichant un score de 7780 (121 ips), et proche des scores de la puce M1, avec son GPU moins récent mais comptant davantage de cœurs. Le même classement se retrouve en 1440p avec un score de 3905 points pour l'A17 Pro, contre 4365 pour l'iPad Air M1;Il faudra toutefois attendre de pouvoir lancer nos propres tests pour vérifier les performances réelles de la puce. En effet,, avec des iPhone 15 parfois nettement devant les iPhone 14 Pro alors qu'ils partagent la même puce avec la même quantité de RAM.