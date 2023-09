Les sons des notifications sous iOS 17 sont-ils trop faibles ?

De nouveaux sons pour iOS 17

Tri-tone

Rebound

Impossible de changer le son par défaut des notifications

Pour les nostalgiques, les anciennes sonneries restent disponibles dans l'onglet Classique.Mais les modifications ne s'arrêtent pas là, lespar défaut ont également changé. Le vieuxa été remplacé par, plus discret. Un peu trop même ! En effet, tout le monde n'est pas fan comme on peut le constater sur les réseaux sociaux et les forums.Car,quand l'iPhone est au fond du sac ou dans une poche... Malheureusement, à ce stade de développement, il n’y a aucune possibilité de le changer.S'il est possible de moduler sa sonnerie ou carrément de faire jouer sa chanson préférée, l'application Réglages n'offre tout simplement aucun contrôle pour modifier les sons que les applications tierces produisent.