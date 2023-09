L’app Hyper Capture permet de scanner en 3D avec votre iPhone

Une nouvelle app pour finaliser ses projets 3D

Comment cela fonctionne ?

C’est le cas aujourd’hui de l’. Dernièrement nous avions déjà découvert l’application Payer sa Nounou , qui entendait simplifier les démarches administratives pour cette tâche ô combien cruciale.. Elle permet de scanner des objets en 3D à partir d'une série de photos grâce notamment aux dernières API d'iOS 17 (ObjectCapture). Pour cela, elle va utiliser la photogrammétrie, technique de mesure qui consiste à déterminer la forme, les dimensions et la situation d'un objet dans l'espace à partir de plusieurs prises de vues photographiques de cet objet.Pour scanner un objet,. L’interface, très claire, permet de voir les zones qui ne sont pas suffisamment photographiées pour y revenir. Après quelques séries, où il faudra tourner autour de l’objet, le scan est prêt, et l’app procède au calcul du volume de l’objet, qui sera proposé au format USDZ. Ce format peut être ouvert notamment avecsur macOS.Enfin, pour ceux qui recherchent des résultats parfaits,, le tout permettant d’améliorer la précision, de perfectionner les conditions d'éclairage et d’affiner les matériaux et textures avec des commandes intuitives.En complément, il sera bientôt possible d’exporter dans plusieurs formats populaires (lesquels ?) pour une. Il serait même possible de pouvoir scanner un environnement, des gros objets, voire une rue.