Procreate se lance dans l’animation avec Dreams (une app à moins de 20€ !)

aujourd'hui est une étape majeure pour Procreate et pour l'industrie de l'animation. Notre équipe a travaillé pendant plus de 5 ans pour produire un produit d'animation extraordinairement accessible et exceptionnellement puissant. Plus tard cette année, nous contribuerons à libérer le potentiel créatif qui sommeille en chacun de nous et à donner la parole aux conteurs du monde entier

Le but affiché par l’éditeur avec cette nouvelle app est simple :Pour cela, on pourra utiliser les outils classiques de Procreate -comme les crayons et pinceaux que l'on retrouve au niveau du dessin sur l'iPad Pro . Ainsi certains mouvements ou effets créés pourront être enregistrés par simple toucher et réutilisés plus facilement et rapidement.Afin d’assurer une fluidité optimale,. Ainsi, il sera possible de mélanger de manière transparente le dessin, l’animation sur cellulo, les images clés, le montage vidéo et la composition, le tout avec des gestes fluides -bien connus sur iPad Pro - qui permettent de se concentrer sur la création.. Il est désormais possible de travailler sur deset d’empiler un nombre jamais vu de calques.Mais plus que tout, Procreate met l’accent sur la facilité d’utilisation de Procreate Dreams en souhaitant en faire un outil pour débutants et professionnels chevronnés.La gestion du texte n’est pas oubliée avec la possibilité d’ajouter des titres, des crédits et des annotations animées grâce à des images clés. On pourra pour cela, importer deset les ajuster afin d’obtenir l’apparence idéale pour le projet.Enfinqui permettrait d’ouvrir un fichier de 1 To en un instant, sans temps de chargement, d'enregistrement ou d'exportation. Ce format de fichier -conçu pour la synchronisation iCloud- arrivera pour la première fois dans Procreate Dreams et constituera la base de la prochaine génération de produits Procreate.James Cuda, CEO de Procreate, se veut comme on s’en doute élogieux pour le nouveau venu, précisant qu’, soit on l'espère moins de 20 euros, ce qui pour un programme d'animation est carrément abordable !