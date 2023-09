Le zoom 5x de l’iPhone 15 Pro Max sera étendu aux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

Un téléobjectif à tétraprisme pour l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max

Un allégement des contraintes de production

augmenteront d'environ 110 % en 2024, ce qui équivaut à entre 70 millions et 80 millions d'unités

Cette année, seul l’ iPhone 15 Pro Max bénéficie d’un téléobjectif à tétraprisme. Ce qui lui permet de bénéficier d’un zoom optique de 5x (contre 3x). Selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF Securities, les deux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max en seront dotés.Celui-ci a la particularité de. Mais ce n’est pas propre à Apple car d’autres fabricants de smartphones -comme Samsung, Google, Huawei- utilisent ce genre d’objectifs périscopes.Il existe enfin une difficulté matérielle puisque ce genre de téléobjectifs nécessitent des objectifs plus longs, qu’il faut bien intégrer dans des appareils de plus en plus petits. Aussi les smartphones intègrent des systèmes avec des miroirs pour courber le trajet de la lumière, et non des optiques trop volumineuses.La limitation de cette année à un seul modèle correspond aussi à. L'analyste prévoit que les expéditions d'iPhone utilisant ce tétraprismeCette forte demande devrait bénéficier au fournisseur actuel -Largan- mais aussi Crystal-Optech et Lante Optics. Ainsi ces deux derniers devraient augmenter leurs capacités de production d'au moins 50 % en 2024.