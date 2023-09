iPhone 15 Pro : de l'Ethernet en USB-C, c'est possible (oui, mais)

De l'Ethernet en USB-C sur l'iPhone 15 Pro

Les débits en Gigabit Ethernet sur un iPhone 15 Pro Max

L'adaptateur 2,5 GbE Anker en haut, le hub en bas

Des débits supérieurs au Wi-Fi

. Mais les débits limités pour une grande majorité d'appareils en USB 2.0 ne sont que peu intéressants. C'est pour cela que mon iPhone 15 Pro Max était(c'est encore mieux sur un iPad Pro doté d'un port Thunderbolt qui permettra d'utiliser un adaptateur 10 GbE), Ce modèle Anker fonctionne parfaitement sur mon Mac en 2,5 GbE, pourtant isous iOS 17.0.2 (et en vérifiant, cela ne fonctionne pas non plus sur un iPad Pro 2021 sous iPadOS 17.0.1).Par pure curiosité, j'ai également tenté de connecter mon dock Thunderbolt 4 CalDigit TS4 à l'iPhone, mais ce dernier ne voit l'appareil que comme une sortie audio, je n'ai pas accès au port 2,5 GbE (mais rien d'anormal pour un dock Thunderbolt).En fonction de votre connexion, et avec un adaptateur 2,5 GbE qui fonctionne, i. Suis-je tombé sur un adaptateur USB-C récalcitrant avec les dernières moutures d'iOS et iPadOS 17, ou qui demande plus d'alimentation que les 4,5W délivré par l'iPhone ? C'est possible. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et des modèles qui fonctionnent pour vous dans les commentaires, cela pourrait aider quelques utilisateurs en mal de débits.