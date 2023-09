L'iPhone 15 Pro Max, un des meilleurs smartphones en photo/vidéo pour DxOMark

Le meilleur iPhone testé à ce jour

une place parmi les meilleurs appareils de notre classement DXOMARK Camera

résultats d'image et de vidéo remarquables

Mais quelques défauts tout de même !

bien que les spécifications de son appareil photo puissent ne pas sembler aussi avant-gardistes sur le papier par rapport à certains concurrents, les ingénieurs d'Apple ont réussi à apporter des améliorations là où cela compte

Le capteur d'image Quad-Bayer, comme pour l'iPhone 14 Pro et Pro Max de l'année dernière, améliore la qualité de l'image et permet un zoom à 2x. Un téléobjectif 5x dédié permet une meilleure qualité d'image et l'iPhone 15 Pro Max surpasse ses prédécesseurs au niveau de l'enregistrement vidéo. Ces améliorations le désignent comme un choix exceptionnel pour les photographes et les vidéastes

Rappelons que les évaluations de caméra de DXOMARK ont lieu en laboratoire et dans des situations réelles en utilisant une grande variété de sujets. Les scores sont basées sur des tests objectifs pour lesquels les résultats sont calculés directement par un logiciel de mesure sur nos installations de laboratoire, et sur des tests perceptifs dans lesquels un ensemble sophistiqué de mesures permet à un panel d'experts en image de comparer les aspects de la qualité de l'image qui nécessitent un jugement humain .

. Il laisse toutefois la place du meilleur système de caméra pour un smartphone au Huawei P60 Pro, qui le coiffe au poteau avec 156 points. Toutefois, pour DxOMark il s'agit du meilleur iPhone à avoir été testé à ce jour, lui assurant. L'année dernière, l' iPhone 14 Pro était aussi arrivé second avec 146 points , juste derrière le Honor Magic4 Ultimate (147 points).L'équipe met en avantlorsque les photos sont visualisées sur un écran HDR, mais également la précision de l'exposition -même dans lesavec desA cela s'ajoutent unet des carnations en mode Portrait et Vidéo, un excellent sens du détail en pleine lumière, un autofocus rapide et précis, enfin une stabilisation vidéo efficace.Malgré tout ces points positifs, elle relève quelques défauts comme u, y compris leset autres, une plage dynamique légèrement limitée dans les images et enfin desMais DxOMark note tout de même que