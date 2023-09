Une puce A18 pour tous les iPhone 16 ?

l'A17 Pro comme une transition et (s'attend) maintenant à ce que tous les modèles d'iPhone 16 disposent de l'A18, gravée avec le processus N3E de TSMC

le point sur les puces

Sur, il était en effet question avant-hier qu'Apple puisse ne pas doter ses iPhone 16 de l'A17 Pro , mais d'une version moins onéreuse à produire, et, par conséquent, moins performante.Pour l'analyste qui se fonde sur ses connaissances et ses contacts au sein de la chaine d'approvisionnement, il en serait tout autre.Dans une note de recherche obtenue par, il déclare considérerPour rappel, l'actuelle puce des iPhone 15 Pro , l'A17 Pro s'appuie sur le processus de gravure N3B de TSMC, et, moins complexe et moins cher à produire (Apple pourrait par exemple limiter la puissance du GPU). Cela marquerait donc une nouvelle étape pour Apple dans la différenciation de ces modèles d'iPhone entre l'entrée de gamme et les versions estampillées Pro.