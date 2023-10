Avez-vous constaté des problèmes de grésillements avec votre iPhone 15 ?

Des grésillements anormaux et aléatoires

Aux problèmes de surchauffe constatés aléatoirement sur les iPhone 15 Pro ou encore de fragilité du Pro Max , s'ajoutent désormais des soucis au niveau des haut-parleurs intégrés de l 'iPhone 15 Apparemment, plusieurs utilisateurs auraient constaté des, faisant état d'unlorsque le volume est trop élevé. Ce retour proviendrait de l'écouteur, et serait pire pour les appels passés en haut-parleur.Sur Reddit, les témoignages se ressemblent :. Un autre se plaint de craquement pourLe TikToker Milesabovetech a déjà eu son iPhone 15 remplacé deux fois (en moins de 15 jours rappelons-le), Apple ayant reconnu qu'il y avait un problème. D'autres utilisateurs auraient également bénéficié d'un retour, mais en vain : le problème persiste.A ce stade, il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement matériel ou plutôt d'un problème logiciel. Cette dernière piste serait la plus probable puisque le souci est aléatoire et ne change pas en cas de changement d'iPhone 15.L'année dernière, les premières versions d'iOS 16 avaient engendré une situation similaire au niveau de l'iPhone 14 !