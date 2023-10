Le Google Pixel 8 et la Pixel Watch 2 font-ils mieux que l'iPhone 15 et l'Apple Watch Series 9 ?

Pixel 8 - Pixel 8 Pro

Pixel Watch 2

Pour cette version 2023, les rumeurs avaient déjà bien devancé la présentation. Au niveau du design,: on retrouve le même bloc photo transversal abritant les doubles capteurs, les lignes se sont toutefoisavec de nouvelles robes rose et verte (Barbie est aussi passée par là).Le Pixel 8 possède unde 6,2 pouces (1 080 x 2 400 pixels) avec un(contre un maximum de 90 Hz pour le Pixel) et une(comme l'iPhone 15).(1 344 x 2 992 pixels). Il propose un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz et une luminosité jusqu'à 1 600 nits (HDR) et 2 400 nits (luminosité maximale). Notons qu'il possède un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.Du côté du poids,sur la balance contre. Le premier embarque 8 Go de RAM et, au choix, 128 ou 256 Go de stockage. Pour sa part, le 8 Pro pourra compter sur 12 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage.Le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro -respectivement de 6,2 et 6,7 pouces- sont équipés-qui a été conçue pour l’IA et les nouveautés présentées ce jour- secondée par un coprocesseur de sécurité Titan M2,(on demande à essayer...).Pour le Pixel 8, le capteur principal est un(ƒ/1,68), Il propose un champ de vision de 82° et un zoom haute résolution jusqu'à x8. On pourra également compter sur un(ƒ/2,2). Sur ce dernier, on trouveIl possède un capteur principal grand angle 50 MP (ƒ/1,68). Le capteur ultra grand angle est un 48 MP (ƒ/1,95). Enfin, le petit plus du Pro est un(ƒ/2,8).. La stabilisation d'image optique et électronique se retrouvent sur l'objectif grand angle et le téléobjectif. Les deux modèles proposent enfin une caméra avant de 10,5 MP pour les selfies (ƒ/2,2).Parmi les nouveautés photos boostées à l’IA, on notera. Les performances vidéo ont été améliorées surtout dans des conditions de faible luminosité, avec une mise au point automatique et une gomme magique audio pour effacer les sons intempestifs.Enfin,. En effet, l’assistant textuel va être intégré progressivement à Google Assistant (il se fait renommer Assistant with Bard au passage).Notons au passage que Google se fait fort face à l’obsolescence programmée garantissant sept ans de mises à jour pour ses smartphones. Pour autant, cette mention et les nouveautés IA feront-elles passer la pilule du prix ?(contre 649 et 899 euros pour leur prédécesseurs). A ce prix, il n'est pas sûr que les fans d'Android n'aillent pas voir ailleurs, ou -pourquoi pas- switcher vers l'iPhone.Du côté de la vidéo, on trouve sur les deux modèles, une caméra arrière qui permet des. On note en plus, une double exposition sur l'appareil photo grand angle. Pour sa part, la caméra avant permet desGoogle évoque quelques petits raffinements comme un, de la vidéo HDR 10 bits, du, une vueavec stabilisation, de la stabilisation pour panoramique cinématique 4K, pour plan fixe 4K et pour la vidéo en mouvement 1080p. Enfin, c’est à un zoom numérique jusqu'à x7 qu’il sera possible d’enregistrer des vidéos aux formats HEVC (H.265) et AVC (H.264).Le design a été légèrement revu mais on retrouve des lignes rondes à l’opposé de l’ Apple Watch , un écran rond en verre d’1,2 pouce (41mm), et des bords un peu épais.pour mieux s’intégrer.Cette année, la montre se dote d'un. La marque promet plus deavec l'écran toujours activé et une charge rapide pour avoir 50% en 30 minutes.La montre connectée tourne sous, le système d'exploitation maison, qui lui permet d’accéder aux services de Google comme Gmail, Google Agenda… ou encore de faire appel à Google Assistant (avec Bard ?). A cela s'ajoutent(et on comprend mieux son rachat par Google).On trouve lescomme le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, les minutes en activité (bref l’essence même des fonctions santé de Fitbit) mais aussi… L’ensemble des données récupérées par les capteurs et analysées par l’application compagnon vont permettre de proposerIl est même possible de l'utiliser comme balise de détresse et de partager sa position en temps réel (mais limité) avec une personne choisie.Côté sport,disposant d’un suivi personnalisé, avec une détection automatique (et même un arrêt automatique pour 7 d'entre eux). On pourra utiliser l’application Fitbit qui a bénéficié d’un très sympathiqueil y a peu.