Sonos essuie une lourde défaite juridique face à Google

Un dossier ouvert depuis 2020

Un revirement inattendu !

du cas d'un inventeur avec une création totalement nouvelle. Mais un cas où une firme possédait quelque chose de nouveau et, ce n'est qu'alors qu'un inventeur est arrivé en soutenant qu'il avait eu l'idée en premier.

Depuis quelques temps déjà, Sonos et Google s'affrontent devant les tribunaux pour des questions de propriété intellectuelle, et ce, de manière fort régulière. En mai dernier , la justice US avait accordé une victoire à Sonos avec la condamnation du géant américain pour la, lui donnant raison pour ses demandes en matière de contrefaçons de brevet.Rappelons qu'il s'agit d'un contentieux qui a commencé en 2020 et qui concernait six brevets à la base. Toutefois, l'infraction a été reconnue pour un seul (le 885) concernant l'audio multiroom.Au terme d'une nouvelle procédure, le juge William Alsup a rejeté cette dernière décision et surtout a déclaré que. Cette sentence pourrait rendre beaucoup plus compliqué pour ce dernier d'attaquer d'autres entreprises technologiques devant les tribunaux dans le cadre de réclamations similaires.En outre,(pour ne pas dire autre chose) précisant qu'il ne s'agit pas là, tentant de tirer partie de la situation et de semer le trouble dans les droits des uns et des autres. De même, il estime que Sonos a attendu beaucoup trop longtemps pour faire valoir ses droits. Avant de conclure que ce dernier a....