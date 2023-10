Que diriez-vous d’un iPhone dans un tube de verre ?

un morceau de verre en guise d’iPhone

Un verre avec la rugosité du papier ?

Chemically Strengthened and Textured Glass Housing Member

une rugosité de surface moyenne comprise entre environ 0,1 micron et environ 3 microns

une épaisseur comprise entre environ 2 microns et environ 20 microns

Ce nouveau brevet -intitulé- propose un séduisant boitier entièrement en verre et englobant en totalité l’iPhone. Il s’agirait-tel un tube en verre extrudé.Bien évidemment, la base et le sommet de ce smartphone seraient deux pièces à part qui seraient soudées grâce à un laser. Apple prévoit d’intégrer des-certaines carrément opaques / ou avec des petits trous- pour cacher certains composants disgracieux, tels que les hauts-parleurs.répondant au doux nom de. Ce dernier, détaillait, en juillet dernier, la création d’un verre doté d'une texture rugueuse obtenue par un procédé chimique. Celui-ci serait composé de deux couches ayant une composition différente et autorisant le transfert de flux électromagnétiques.Dans le détail, Apple évoquait même, le tout pour. Les deux couches présenteraient un coefficient de dilatation thermique identique.Précisons que la dilatation thermique correspond à l'augmentation du volume d'un corps causée par l'augmentation de sa température. Dans le cas d'un iPhone qui peut être soumis à des variations thermiques plus ou moins importantes (batterie, charges exposition, conditions météo...), cela se traduirait par