Les ados américains préfèreraient toujours les iPhone

Coutumière de l'exercice,. Il en ressort que l’ iPhone continue de régner puisque 87 % des adolescents interrogés en possèdent un et 88% s'attendent à ce que l'iPhone soit leur prochain appareil mobile.Au delà, la banque a poussé les investigations du côté des autres préférences, mettant en lumière les produits et services de la Pomme.pour les applications de paiement utilisées au cours du dernier mois, avec 42 % des suffrages (devant Cash App avec 27 %, Venmo avec 20 % et PayPal avec 10 %), alors que 55% des adolescents citent Amazon comme leur site de e-commerce favori.Du côté de la musique en streaming,-qui récupère 70 % des adolescents interrogés, contre seulement 30 % pour le service de Cupertino. Au niveau des applications, TikTok conserve sa place de plate-forme sociale préférée parmi les adolescents, suivi de Snap, en deuxième position, et Instagram en troisième position.Terminant par les montres,, contre 31 % l'année dernière. 10 % prévoient cependant d’en d'acheter une au cours des six prochains mois, contre 16 % à l'automne 2022.Depuis le lancement du projet en 2001, Piper Sandler a enquêté auprès de plus de 248 283 adolescents et recueilli plus de 60,7 millions de points de données sur les dépenses et goûts des adolescents., si par exemple il s'agit d'ados dans la nature ou de la progéniture de clients de la banque. Ce qui évidemment pourrait fausser les résultats.