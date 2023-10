Des Release Candidate pour iOS/iPadOS 17.1, watchOS 10.1 et macOS 14.1 avant les version finales

Des Release Candidate pour iOS 17.1, watchOS 10.1 et macOS 14.1

Toucher deux fois pour les Apple Watch Series 9 et Ultra 2

toucher deux fois

Retrouvez notre comparatif Appel Watch Series 9 et Ultra 2

Ces versions Release Candidate sont proposées aux développeurs afin deAvec iOS 17.1, Apple va proposer de nouvelles sonneries, modifier certaines fonctionnalités, comme 'l'affichage du mode En Veille, le bouton Action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max , Wallet, mais également installer le patch corrigeant le DAS de l'iPhone 12 qui avait chagriné la France.Les utilisateurs des nouvelles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 (ou Double Tap en VO).Cette nouvelle fonction s'appuie sur( en touchant deux fois le pouce et l’index de la même main, du côté où vous portez la montre) afin de répondre à un appel, de raccrocher, ou de lancer une fonction comme le timer. Une petite main bleue apparait en haut de l'écran pour vous confirmer que le geste a bien été pris en compte, accompagné d'une légère vibration.