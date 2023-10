Du multi-compte et des messages audio éphémères sur WhatsApp

Multi-compte sur un même smartphone

Messages audio éphèmes

Vue Unique

Vue Unique

En effet, Mark Zuckerberg s'est fendu d'une petite annonce officielle aujourd'hui, précisant le déploiement de la fonction dans les semaines à venir.Il sera désormais possible de basculer entre les comptes sur Android, sans appareil supplémentaire ou sans déconnexion continuelle pour pourvoir le faire. Mais vous devrez toujours avoir un numéro de téléphone et d'une carte SIM séparés (ou d'un téléphone qui accepte la multi-SIM ou l'eSIM) si vous souhaitez créer un deuxième compte. Cette nouvelle fonctionnalité devrait faciliter la gestion de vos conversations, par exemple un pour le travail et un autre pour la famille ou la sphère personnelle.Ce type d’envoi fonctionne à peu près de la même manière que l'envoi de photos et de vidéos avecen VO) - à savoir le petit bouton avec un 1, en fin de champ de message.Introduit en 2021,a connu quelques améliorations depuis, avec notamment. Ce qui devrait s’appliquer également aux contenus audio. De la même manière, il ne devraitPour le moment,. Rappelons que sur iOS, WhatsApp Beta n'est disponible que via TestFlight - et recevoir une invitation n’est pas automatique.